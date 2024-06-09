Antalya'da yoldan çıkan tır lojmanın deposuna çarptı

Nevzat Timurlek, gazetecilere, kaza sırasında annesiyle evde oturduğunu ve bir anda büyük bir gürültü duyduklarını söyledi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sürücüsü öğrenilemeyen 03 AEK 615 plakalı tır, Yeşilbayır Mahallesi Antalya Bulvarı'nda henüz belirlenemeyen nedenle yoldan çıktı. Araç önce yol kenarındaki çam ağaçlarına ardından da Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsüne ait lojmanın deposuna çarptı.

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