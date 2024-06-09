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        Antalya'da toptancı halinde çıkan yangında, 4 ardiye kullanılamaz hale geldi

        Antalya Büyükşehir Belediyesi Kumluca Toptancı Hali'nde, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında, dört ardiye kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2024 - 18:13 Güncelleme: 09.06.2024 - 18:13
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        Antalya'da toptancı halinde çıkan yangında, 4 ardiye kullanılamaz hale geldi
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        Antalya Büyükşehir Belediyesi Kumluca Toptancı Hali'nde, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında, dört ardiye kullanılamaz hale geldi.

        Haldeki bir ardiyede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyerek diğer ardiyelere de sıçrayan yangına önce hal işçileri müdahale etti.

        İhbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi Kumluca itfaiye ekipleri, su tankerleri ve Kumluca Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler sevk edildi.

        Ardiyelerdeki karton ve plastik malzemelerin müdaheleyi zorlaştırdığı yangın, ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

        4 ardiyede hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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