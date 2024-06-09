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        Alanya'da otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi

        Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2024 - 20:41 Güncelleme: 09.06.2024 - 20:41
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        Alanya'da otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

        F.B'nin (49) kullandığı 07 APP 173 plakalı otomobil, Türkler Mahallesi D-400 kara yolu üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan Emin D'ye (68) çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yapılan incelemede Emin D'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Emin D'nin cesedi Alanya Belediye Morgu'na kaldırılırken sürücü F.B. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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