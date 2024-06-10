Antalya'da otomobille motosikletin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Öte yandan, kaza anı yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, otomobille motosikletin kavşaktaki çarpışma anı ve kazaya şahit olanların yaralıya yardımcı oldukları anlar yer alıyor.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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