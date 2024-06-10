Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Boksta il birincisi olan Sıla, Türkiye şampiyonasında yarışacak

        Antalya'da 57 kiloda il birincisi olan 14 yaşındaki boksör Ümmü Sıla Kutluata, İzmir'de yapılacak Türkiye şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 10:18 Güncelleme: 10.06.2024 - 10:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Boksta il birincisi olan Sıla, Türkiye şampiyonasında yarışacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya'da 57 kiloda il birincisi olan 14 yaşındaki boksör Ümmü Sıla Kutluata, İzmir'de yapılacak Türkiye şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

        Kumlucalı Kutluata, azmiyle, disiplinli çalışmasıyla bugüne kadar katıldığı turnuvalarda güzel başarılara imza attığını söyledi.

        İl genelinde tüm rakiplerini yenerek birinci olduğunu belirten Kutluata, 23 Haziran - 3 Temmuz'da İzmir'de yapılacak Üst Minikler Kız Erkek Türkiye Şampiyonası'nda Antalya'yı temsil edeceğini kaydetti.

        Çok heyecanlı olduğunu dile getiren Kutluata, "Boks, hem kadın olarak hem de bireysel olarak yapılması zor bir spor. Sürekli antrenman, çalışmak gerekiyor. İl birincisi oldum, şimdi sıra Türkiye şampiyonluğunda. Hedefim, Avrupa şampiyonu olmak." dedi.

        Kumluca Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Erol Koca da Kutluata'nın başarılı olacağına inandığını söyledi.

        Her zaman spora ve sporcuya ellerinden gelen desteği verdiklerini belirten Koca, "Müdürlüğümüz olarak gerek bireysel olsun, gerekse takım sporlarında ilçemizde yetenekli sporcuları, Türk sporuna kazandırmak için çalışıyoruz. Bu sporcularımızdan biri de Ümmü Sıla kardeşimiz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Nisan ayı işsizlik oranı açıklandı
        Nisan ayı işsizlik oranı açıklandı
        Ebrar Sitesi ile ilgili göz yaşartan talep!
        Ebrar Sitesi ile ilgili göz yaşartan talep!
        Çinli markalardan Türkiye'de üretim açıklaması
        Çinli markalardan Türkiye'de üretim açıklaması
        Avrupa Parlamentosu seçimlerinde dünyayı şoke eden sonuç
        Avrupa Parlamentosu seçimlerinde dünyayı şoke eden sonuç
        Sandıktan aşırı sağ çıktı: Yüzlerce kişi protesto için toplandı!
        Sandıktan aşırı sağ çıktı: Yüzlerce kişi protesto için toplandı!
        Stoperlere vize yok!
        Stoperlere vize yok!
        Ruhi ağaçtan düştü! Şirin öldü!
        Ruhi ağaçtan düştü! Şirin öldü!
        Geleceğe Dönüş oyuncuları 'gerçek gelecek'te nasıllar?
        Geleceğe Dönüş oyuncuları 'gerçek gelecek'te nasıllar?
        Son prova Polonya!
        Son prova Polonya!
        Sivas'ta 4 günde 2'nci büyük acı!
        Sivas'ta 4 günde 2'nci büyük acı!
        'Sinir krizi'ne tebrik yağdı
        'Sinir krizi'ne tebrik yağdı
        Fenerbahçe Greenwood için devrede!
        Fenerbahçe Greenwood için devrede!
        Taşıyıcı anne itirafı: Baba aramadım
        Taşıyıcı anne itirafı: Baba aramadım
        O emeklilerin çalışması yasak
        O emeklilerin çalışması yasak
        Zap Suyu'nda yüreğimiz yandı! Ayşe öğretmeni kaybettik!
        Zap Suyu'nda yüreğimiz yandı! Ayşe öğretmeni kaybettik!
        O yarışmaların ürküten gerçekleri!
        O yarışmaların ürküten gerçekleri!
        Apartmanda kar maskeli cinayet!
        Apartmanda kar maskeli cinayet!
        Ailede kaçıncı olduğunuzun kişiliğinize gizli etkisi!
        Ailede kaçıncı olduğunuzun kişiliğinize gizli etkisi!
        İsrail Savaş Kabinesi'nde kriz!
        İsrail Savaş Kabinesi'nde kriz!
        Yüksek sıcaklık ve sağanak uyarısı
        Yüksek sıcaklık ve sağanak uyarısı

        Benzer Haberler

        Antalya'da otomobille motosikletin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        Antalya'da otomobille motosikletin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        Alanya'da otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi
        Alanya'da otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi
        Antalya'da toptancı halinde çıkan yangında, 4 ardiye kullanılamaz hale geld...
        Antalya'da toptancı halinde çıkan yangında, 4 ardiye kullanılamaz hale geld...
        Antalya'da "Dalsın kızlar" projesi kapsamında 90 kadın su altı dalışı yaptı
        Antalya'da "Dalsın kızlar" projesi kapsamında 90 kadın su altı dalışı yaptı
        Alanya'da uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli yakalandı
        Alanya'da uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli yakalandı
        Antalya'da YKS'ye geç kalan öğrenciyi sınava polis ekibi yetiştirdi
        Antalya'da YKS'ye geç kalan öğrenciyi sınava polis ekibi yetiştirdi