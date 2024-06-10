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        Antalya'da "kurban yakalama timi" göreve hazır

        Antalya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde oluşturulan 7 kişilik kurban yakalama timi, Kurban Bayramı öncesi eğitimlerini tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 11:16 Güncelleme: 10.06.2024 - 11:16
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        Antalya'da "kurban yakalama timi" göreve hazır
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        Antalya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde oluşturulan 7 kişilik kurban yakalama timi, Kurban Bayramı öncesi eğitimlerini tamamladı.

        Kurban yakalama timi, bayramda sahiplerinin ellerinden kaçan kurbanlıkları yakalamak için çeşitli eğitimler aldı. Timdeki belediye personeline "hayvana yaklaşma, yakalama ve sakinleştirici iğne kullanımı" konularında bilgi verildi.

        Tim, son olarak Antalya Doğal Yaşam Parkı'ndaki büyükbaş hayvanların bulunduğu bölümde tatbikat yaptı. Ekip üyeleri kendilerinden kaçan bir büyükbaş hayvanı önce iğne ile sakinleştirdi ardından iple yakaladı.

        Antalya Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi'nde görev yapan ve kurban yakalama timinin sorumlusu olan veteriner hekim İsmail Zeybek, timin veteriner, teknik görevli ile 5 saha personelinden oluştuğunu söyledi.

        Timin bayram süresince kaçan kurban ihbarlarını değerlendireceğini belirten Zeybek, Kurban Bayramı'na hazır olduklarını ifade etti.

        Geçen yıl ormana kaçan büyükbaş hayvanı 2 saatlik bir takibin ardından yakaladıklarını hatırlatan Zeybek, hayvanları kaçanların belediyeyi arayarak kendilerinden yardım isteyebileceğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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