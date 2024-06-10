Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da Kurban Bayramı öncesi "etiket ve haksız fiyat artışı" denetimi

        Antalya'da Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi bazı zincir market şubelerinde etiket ve haksız fiyat artışına yönelik denetim gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 12:24 Güncelleme: 10.06.2024 - 12:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da Kurban Bayramı öncesi "etiket ve haksız fiyat artışı" denetimi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya'da Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi bazı zincir market şubelerinde etiket ve haksız fiyat artışına yönelik denetim gerçekleştirdi.

        Konyaaltı ilçesindeki bir markete giren ekipler, temel gıda, manav, bakliyat, şarküteri, temizlik ve ihtiyaç malzemelerinin etiket ve kasa fiyatlarını inceledi.

        Reyonlardan aldıkları ürünlerin etiket fiyatıyla kasa fiyatı arasında fark olup olmadığını kontrol eden ekipler, meyve-sebzelerin menşei ve geliş fiyat bilgisini de Hal Kayıt Sistemi (HKS) üzerinden kontrol etti.

        Ticaret İl Müdürü Halil Özşahan, gazetecilere, Kurban Bayramı süresince ekiplerinin marketlerde etiket ve haksız fiyat artışına yönelik denetimlerini sürdüreceklerini söyledi.

        Vatandaşların ekonomik menfaatlerini korumak için 5 ekibin, her gün denetim yaptığını anlatan Özşahan, "Ekiplerimiz marketlere girince tüm reyonları geziyor, etiketin olup olmadığına ve kasa ile raf fiyatlarının uyuşup uyuşmadığına bakıyor. Bir ürünün reyondaki fiyatı ile kasadaki fiyatlarını karşılaştırıyoruz. Künyesine bakıyoruz, nereden gelmiş, kaça alınmış ve kaça satıldığına kadar her şeyine bakıyoruz. Kurallara uymayanlara 2 bin 200 lira cezai yaptırımı var. Günlük olarak 100'ün üzerinde firma denetliyoruz."

        Özşahan, bütün ihbarları değerlendirdiklerini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sevgilisini istemeyen babasını öldürüp taziyeleri kabul etti: Bana kimse cani gözüyle bakmasın
        Sevgilisini istemeyen babasını öldürüp taziyeleri kabul etti: Bana kimse cani gözüyle bakmasın
        Anne babalar dikkat! İkisi de 16 yaşındaydı... Birisini kaybettik!
        Anne babalar dikkat! İkisi de 16 yaşındaydı... Birisini kaybettik!
        Sivas'ta 5 günde 3'üncü büyük acı!
        Sivas'ta 5 günde 3'üncü büyük acı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sigaraya karşı yeni kanun sinyali
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sigaraya karşı yeni kanun sinyali
        Çinli markalardan Türkiye'de üretim açıklaması
        Çinli markalardan Türkiye'de üretim açıklaması
        'Sinir krizi'ne tebrik yağdı
        'Sinir krizi'ne tebrik yağdı
        Avrupa Parlamentosu seçimlerinde dünyayı şoke eden sonuç
        Avrupa Parlamentosu seçimlerinde dünyayı şoke eden sonuç
        Sandıktan aşırı sağ çıktı: Yüzlerce kişi protesto için toplandı!
        Sandıktan aşırı sağ çıktı: Yüzlerce kişi protesto için toplandı!
        Böyle eğlendi
        Böyle eğlendi
        Zerin'in ölümündeki beraate savcıdan itiraz!
        Zerin'in ölümündeki beraate savcıdan itiraz!
        Geleceğe Dönüş oyuncuları 'gerçek gelecek'te nasıllar?
        Geleceğe Dönüş oyuncuları 'gerçek gelecek'te nasıllar?
        "Çöp balonu" gerginliği sürüyor
        "Çöp balonu" gerginliği sürüyor
        Ailede kaçıncı olduğunuzun kişiliğinize gizli etkisi!
        Ailede kaçıncı olduğunuzun kişiliğinize gizli etkisi!
        Son prova Polonya!
        Son prova Polonya!
        130 milyon TL'lik yalı soygunu! Zanlı çalışan!
        130 milyon TL'lik yalı soygunu! Zanlı çalışan!
        Vahşice öldürülen İpek Akgül "tetikçi" çıktı
        Vahşice öldürülen İpek Akgül "tetikçi" çıktı
        Paulista için geri sayım!
        Paulista için geri sayım!
        O emeklilerin çalışması yasak
        O emeklilerin çalışması yasak
        Stoperlere vize yok!
        Stoperlere vize yok!
        Nisan ayı işsizlik oranı açıklandı
        Nisan ayı işsizlik oranı açıklandı

        Benzer Haberler

        Antalya'da Kurban Bayramı öncesi "etiket ve haksız fiyat artışı" denetimi
        Antalya'da Kurban Bayramı öncesi "etiket ve haksız fiyat artışı" denetimi
        Antalya'da belediye bünyesinde 'Kurban Yakalama Timi' kuruldu
        Antalya'da belediye bünyesinde 'Kurban Yakalama Timi' kuruldu
        Antalya'da "kurban yakalama timi" göreve hazır
        Antalya'da "kurban yakalama timi" göreve hazır
        Antalya'dan 25 ülkeye 'bombus arısı' ihracatı
        Antalya'dan 25 ülkeye 'bombus arısı' ihracatı
        Boksta il birincisi olan Sıla, Türkiye şampiyonasında yarışacak
        Boksta il birincisi olan Sıla, Türkiye şampiyonasında yarışacak
        Antalya'da otomobille motosikletin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        Antalya'da otomobille motosikletin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı