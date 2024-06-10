Antalya'da direğe çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Antalya'nın Kepez ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi
Antalya'nın Kepez ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi
Burak Şahin'in (25) kullandığı 06 HA 8250 plakalı otomobil, Serik Caddesi'nde kontrolden çıkarak yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen Şahin'in cenazesi, incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Adli tıptan cenazeyi almaya gelen Şahin'in yakınları üzüntü yaşadı. Gencin cenazesi defnedilmek üzere memleketi Isparta'ya götürüldü.
Bir restoranda garson olarak çalışan Şahin'in iş çıkışı evine giderken kaza yaptığı öğrenildi.
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