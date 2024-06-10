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        Antalya'da direğe çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

        Antalya'nın Kepez ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 12:42 Güncelleme: 10.06.2024 - 12:42
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        Antalya'da direğe çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
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        Antalya'nın Kepez ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi

        Burak Şahin'in (25) kullandığı 06 HA 8250 plakalı otomobil, Serik Caddesi'nde kontrolden çıkarak yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen Şahin'in cenazesi, incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

        Adli tıptan cenazeyi almaya gelen Şahin'in yakınları üzüntü yaşadı. Gencin cenazesi defnedilmek üzere memleketi Isparta'ya götürüldü.

        Bir restoranda garson olarak çalışan Şahin'in iş çıkışı evine giderken kaza yaptığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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