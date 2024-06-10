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        Antalya'da polis ekipleri KADES uygulamasını tanıttı

        Antalya'da polis ekipleri, Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirme çalışması yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 16:28 Güncelleme: 10.06.2024 - 16:28
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        Antalya'da polis ekipleri KADES uygulamasını tanıttı
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        Antalya'da polis ekipleri, Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirme çalışması yaptı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kamu güvenliğini korumak, toplumun güvenlik hizmetlerine katılımını sağlamak ve vatandaşların suçlara yönelik alabilecekleri önlemlere ilişkin bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli, alışveriş merkezlerindeki kadınlara KADES uygulaması hakkında bilgi verdi.

        Kumluca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise iş yerlerinde, fide üretim tesislerinde ve semt pazarında kadınlara KADES uygulamasını tanıttı.

        Hiçbir şiddet türünün kabul edilebilir olmadığını anlatan ekipler, şiddete maruz kalınması durumunda kolluk kuvvetleriyle iletişime geçilmesi konusunda bilgilendirme yaptı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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