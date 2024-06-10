Antalya'da polis ekipleri KADES uygulamasını tanıttı

Hiçbir şiddet türünün kabul edilebilir olmadığını anlatan ekipler, şiddete maruz kalınması durumunda kolluk kuvvetleriyle iletişime geçilmesi konusunda bilgilendirme yaptı.

Kumluca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise iş yerlerinde, fide üretim tesislerinde ve semt pazarında kadınlara KADES uygulamasını tanıttı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kamu güvenliğini korumak, toplumun güvenlik hizmetlerine katılımını sağlamak ve vatandaşların suçlara yönelik alabilecekleri önlemlere ilişkin bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmalarını sürdürüyor.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.