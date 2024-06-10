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        Villa turizmi seyahat acenteleri, "TURVİB" çatısı altında buluştu

        Antalya'da özellikle Kaş, Kalkan ile Muğla'nın Fethiye bölgesinde villa turizminde faaliyet gösteren seyahat acenteleri, Villa Turizmi İşletmeleri Birliği (TURVİB) bünyesinde bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 16:43 Güncelleme: 10.06.2024 - 16:43
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        Villa turizmi seyahat acenteleri, "TURVİB" çatısı altında buluştu
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        Antalya'da özellikle Kaş, Kalkan ile Muğla'nın Fethiye bölgesinde villa turizminde faaliyet gösteren seyahat acenteleri, Villa Turizmi İşletmeleri Birliği (TURVİB) bünyesinde bir araya geldi.

        TURVİB Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Okurgan, yaptığı açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı faaliyette bulunan seyahat acenteleri olarak aynı çatıda buluşma kararı aldıklarını ve bir birlik kurduklarını kaydetti.

        Birlik olarak ilk ziyareti Kültür ve Turizm İl Müdürlüğüne gerçekleştirdiklerini belirten Okurgan, sektör olarak yaşadıkları sıkıntıları ve talepleri anlattıklarını bildirdi.

        Tatil villası kiralama sektörünün Kaş, Kalkan ve Fethiye bölgesinde yaklaşık 20 yıldır profesyonel bir şekilde hizmet verdiğini anlatan Okurgan, "Yöremizde her yıl 1 milyona yakın misafir tatillerini villalarda yapmakta. Özellikle yerli misafirlerin en gözde tatil seçenekleri arasında yer alıyoruz. Fiyatların cazip olmasının yanı sıra sunduğumuz lüks konsept bize olan ilgiyi her geçen yıl artırıyor." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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