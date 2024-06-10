GÜNCELLEME - Antalya'da tartıştığı kişiyi bıçakla öldüren zanlı tutuklandı

Yıldız, sağlık ekiplerinin yaptığı müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İddiaya göre, Erenköy Mahallesi 4867 Sokak'ta A.Ç, ablasını rahatsız ettiğini öne sürdüğü Fırat Yıldız (42) ile tartışmaya başladı.

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