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        Antalya'da apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü

        Antalya'nın Kepez ilçesinde çıkan yangında apartman dairesi kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 20:53 Güncelleme: 10.06.2024 - 20:53
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        Antalya'da apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü
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        Antalya'nın Kepez ilçesinde çıkan yangında apartman dairesi kullanılamaz hale geldi.

        Barış Mahallesi 2895 Sokak'taki 4 katlı bir apartmanın giriş katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Dumanı fark eden komşuların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yangın esnasında evde bulunan Nilüfer Kıpıkoğlu ve iki çocuğu, kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.

        Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

        İtfaiye ekipleri, duman nedeniyle binanın 4. katında mahsur kalan biri çocuk iki kişiyi merdiven yardımıyla tahliye etti.

        Dumandan etkilenen anne ve oğluna sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi.

        Ekipler ayrıca yangının çıktığı dairede mahsur kalan kediyi de kurtardı.

        Nilüfer Kıpıkoğlu, gazetecilere, yangının salonda çıktığını belirterek, "Komşuların sesini duydum, mutfaktaydım. Çıkınca dumanı gördüm. Hemen çocukları aldım, o sırada zaten alev aldı." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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