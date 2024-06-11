Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'daki teleferik kazasının sanıkları hakim karşısında

        Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı teleferik kazasına ilişkin aralarında Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün de bulunduğu 5'i tutuklu 12 sanığın yargılanmasına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 09:55 Güncelleme: 11.06.2024 - 09:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'daki teleferik kazasının sanıkları hakim karşısında
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı teleferik kazasına ilişkin aralarında Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün de bulunduğu 5'i tutuklu 12 sanığın yargılanmasına başlandı.

        Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu yargılanan Kacagöz'ün yanı sıra diğer tutuklu ve tutuksuz sanıklar, müştekiler ile taraf avukatları katıldı.

        Duruşmayı takip etmek için CHP milletvekilleri ve belediye başkanlarının aralarında bulunduğu partililer de salonda yer aldı.

        - Kaza ve adli süreç

        Sarısu mevkisindeki teleferik tesisinde 12 Nisan'da meydana gelen kazada parçalanan kabinden düşen 1 kişi hayatını kaybetmiş, aynı kabindeki 2'si çocuk 7 kişi yaralanmıştı. Diğer kabinlerden tahliye edilen 11 kişi de kontrol amaçlı hastaneye kaldırılmıştı.

        Sistemin durması nedeniyle havada asılı kalan 24 kabindeki 174 kişi ise AFAD'ın koordinasyonunda yaklaşık 22,5 saat süren çalışmaların sonunda kurtarılmıştı.

        Kazaya ilişkin gözaltına alınan 14 şüpheliden aralarında eski ANET Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü olan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz ile A.B.S, O.E, S.T. ve S.Y. tutuklanmıştı. Diğer 8 şüpheli adli kontrol şartıyla, R.T. ise savcılık tarafından serbest bırakılmıştı.

        Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı kazaya ilişkin hazırladığı iddianamede, aralarında Kocagöz'ün de bulunduğu 5'i tutuklu 12 sanığın, "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" ve "trafik güvenliğini taksirle tehlikeye sokma" suçlarından 27'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Olimpos'un en eski tesisi Kadir'in Ağaç Evleri yandı
        Olimpos'un en eski tesisi Kadir'in Ağaç Evleri yandı
        Magandalar ambulansın önünü kesip hasta kontrolü yaptı!
        Magandalar ambulansın önünü kesip hasta kontrolü yaptı!
        Cevdet Yılmaz'dan borsa işlemlerine vergi açıklaması
        Cevdet Yılmaz'dan borsa işlemlerine vergi açıklaması
        "Montella'nın Samet sevdası"
        "Montella'nın Samet sevdası"
        Memurlar hangi ek işleri yapabilir?
        Memurlar hangi ek işleri yapabilir?
        Okan Buruk'tan flaş açıklamalar!
        Okan Buruk'tan flaş açıklamalar!
        Milletvekili Sakık'ın oğlu yaralamadan tutuklandı!
        Milletvekili Sakık'ın oğlu yaralamadan tutuklandı!
        Huzurevinde hastaya şiddet uygulamıştı! Flaş gelişme!
        Huzurevinde hastaya şiddet uygulamıştı! Flaş gelişme!
        Beş günde 3 ölümün ardından Sivas Valiliği'nden çarpıcı açıklama!
        Beş günde 3 ölümün ardından Sivas Valiliği'nden çarpıcı açıklama!
        7 bin yıl önce çekirdekliydi, insan eliyle nasıl değişti?
        7 bin yıl önce çekirdekliydi, insan eliyle nasıl değişti?
        Şiddet görüntüleri ortaya çıktı, 2 gözaltı
        Şiddet görüntüleri ortaya çıktı, 2 gözaltı
        Daha önce duymadığınız 10 çılgın diyet!
        Daha önce duymadığınız 10 çılgın diyet!
        Fransızlar aşırı sağa karşı sokağa indi
        Fransızlar aşırı sağa karşı sokağa indi
        Musk, Apple'ı yasaklayacak mı?
        Musk, Apple'ı yasaklayacak mı?
        Apple, yapay zeka destekli iOS 18'i tanıttı
        Apple, yapay zeka destekli iOS 18'i tanıttı
        "Ya yurt dışına ya buralara yöneleceğiz"
        "Ya yurt dışına ya buralara yöneleceğiz"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e iade-i ziyaret
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e iade-i ziyaret
        Mehmet Ayan yazdı: Hocalar dener
        Mehmet Ayan yazdı: Hocalar dener
        Yüksek sıcaklık alarmı! Sıcaklıklar 2 ila 4 derece daha artıyor
        Yüksek sıcaklık alarmı! Sıcaklıklar 2 ila 4 derece daha artıyor
        "Fransa tarihinin en önemli seçimi"
        "Fransa tarihinin en önemli seçimi"

        Benzer Haberler

        Antalya'da tatil amaçlı kullanılan bungalov evler yandı
        Antalya'da tatil amaçlı kullanılan bungalov evler yandı
        Olimpos'taki ünlü ağaç evler ikinci kez tamamen yandı
        Olimpos'taki ünlü ağaç evler ikinci kez tamamen yandı
        Yangında mahsur kalan anne ile oğlunu itfaiye kurtardı
        Yangında mahsur kalan anne ile oğlunu itfaiye kurtardı
        Antalya'da apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü
        Antalya'da apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü
        GÜNCELLEME - Antalya'da tartıştığı kişiyi bıçakla öldüren zanlı tutuklandı
        GÜNCELLEME - Antalya'da tartıştığı kişiyi bıçakla öldüren zanlı tutuklandı
        Ablasını rahatsız edeni bıçaklayarak öldürdü (4)
        Ablasını rahatsız edeni bıçaklayarak öldürdü (4)