GÜNCELLEME - Antalya'da tatil amaçlı kullanılan bungalov evler yandı

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yazır Mahallesi'nde Olympos Antik Kenti yakınındaki Kadir Kaya'ya ait "Kadir'in Ağaç Evleri" adlı turistik işletmedeki bungalov evlerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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