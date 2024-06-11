Antalya'da ameliyat olan kadın 1,5 yıldır karnında unutulan iğne ile yaşıyor

GÜLSEM ADAM - Antalya'da tüp bebek tedavisine başlayan 42 yaşındaki Sabiha İnce, bu çerçevede kentteki bir hastanede geçirdiği operasyonda karnında ameliyat iğnesinin unutulması üzerine suç duyurusunda bulundu.

Kumluca ilçesinde yaşayan İnce, bebek sahibi olmak için kent merkezindeki özel bir tüp bebek merkezine başvurdu.

Burada yapılan tetkiklerde yumurtalıklarda miyom (rahim içinde gelişen iyi huylu tümör) tespit edilen İnce, bunun üzerine Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 16 Ocak 2023'te operasyon geçirdi.

- "Diken batması gibi bir ağrı vardı"

Ağrıları süren İnce, karnında ameliyat iğnesi unutulduğunu, kalçasındaki başka bir şikayeti için gittiği Kumluca Devlet Hastanesi'nde ortopedi doktorunun istediği röntgen filmi ile öğrendi.

Bunun için başvurduğu hastanede iki kez ameliyata alındığını anlatan İnce, "Geçtiğimiz yıl 16 Ocak'ta ilk ameliyatı oldum. İlerleyen zamanda karnımda bir ağrı oluştu, baskı vardı. Yakınlarıma sürekli sağ tarafımda diken batması gibi bir ağrı olduğunu söylüyordum. Ağrıların olmaması için lastikli kıyafetler giymeye başladım ama yine çare olmadı." dedi.

Karnındaki iğneden habersiz embriyo transferi yapıldığını ve sonucun başarısız olduğunu belirten İnce, ağrısının bitmemesi üzerine gittiği doktorların taş düşürme ve enfeksiyon şüphesiyle yazdığı ilaçları da kullanmak zorunda kaldığını dile getirdi.