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        Antalya'da ameliyat olan kadın 1,5 yıldır karnında unutulan iğne ile yaşıyor

        GÜLSEM ADAM - Antalya'da tüp bebek tedavisine başlayan 42 yaşındaki Sabiha İnce, bu çerçevede kentteki bir hastanede geçirdiği operasyonda karnında ameliyat iğnesinin unutulması üzerine suç duyurusunda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 13:09 Güncelleme: 11.06.2024 - 13:09
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        Antalya'da ameliyat olan kadın 1,5 yıldır karnında unutulan iğne ile yaşıyor
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        GÜLSEM ADAM - Antalya'da tüp bebek tedavisine başlayan 42 yaşındaki Sabiha İnce, bu çerçevede kentteki bir hastanede geçirdiği operasyonda karnında ameliyat iğnesinin unutulması üzerine suç duyurusunda bulundu.

        Kumluca ilçesinde yaşayan İnce, bebek sahibi olmak için kent merkezindeki özel bir tüp bebek merkezine başvurdu.

        Burada yapılan tetkiklerde yumurtalıklarda miyom (rahim içinde gelişen iyi huylu tümör) tespit edilen İnce, bunun üzerine Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 16 Ocak 2023'te operasyon geçirdi.

        Ameliyat sonrası 1,5 yıl boyunca ciddi ağrı çeken kadın, gittiği doktorların uyguladığı tedavilerle acısını dindirmeye çalıştı.

        Ağrıları süren İnce, karnında ameliyat iğnesi unutulduğunu, kalçasındaki başka bir şikayeti için gittiği Kumluca Devlet Hastanesi'nde ortopedi doktorunun istediği röntgen filmi ile öğrendi.

        İnce, bunun üzerine avukatı aracılığıyla sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundu.

        - "Diken batması gibi bir ağrı vardı"

        Sabiha İnce, AA muhabirine, tüp bebek tedavisinde yumurta toplama işlemine geçilebilmesi için öncelikle miyom ameliyatı olduğunu söyledi.

        Bunun için başvurduğu hastanede iki kez ameliyata alındığını anlatan İnce, "Geçtiğimiz yıl 16 Ocak'ta ilk ameliyatı oldum. İlerleyen zamanda karnımda bir ağrı oluştu, baskı vardı. Yakınlarıma sürekli sağ tarafımda diken batması gibi bir ağrı olduğunu söylüyordum. Ağrıların olmaması için lastikli kıyafetler giymeye başladım ama yine çare olmadı." dedi.

        Karnındaki iğneden habersiz embriyo transferi yapıldığını ve sonucun başarısız olduğunu belirten İnce, ağrısının bitmemesi üzerine gittiği doktorların taş düşürme ve enfeksiyon şüphesiyle yazdığı ilaçları da kullanmak zorunda kaldığını dile getirdi.

        - "Tekrar bir operasyon geçirmek zorundayım"

        Kullanılan ilaçlara rağmen ağrının azalmaması üzerine hastaneye gittiğini ifade eden İnce, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Acile gittik ve çekilen ultrasonda doktor 'taş yok' dedi. Enfeksiyon şüphesiyle eşim beni sürekli hastaneye götürüyordu, damar yolundan iğne alıyordum. Çekilen tomografi sonucunda 'yabancı cisim materyali izlendi ' ifadesi yer alıyor ama hiçbir doktor bunun ne olduğunu araştırmadı. Konuyla çok alakasız olarak kalça filmi çekilmesi için ortopedi doktoruna gittim. Röntgeni çeken sağlık çalışanı cihazın uyarı vermesiyle üzerimde metal ve piercing aradı. Röntgen sonucuna bakan doktor karnımda ameliyat iğnesi olduğunu söyledi ve şok geçirdim. Hala karnımda iğne ile yaşıyorum ve tekrar bir operasyon geçirmek zorundayım. Bunun için de Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne başvurdum, doktorlar ameliyata karar verecek."

        İnce, iğnenin unutulduğu hastanenin yönetimi ile görüştüğünü, sorumlulardan da şikayetçi olarak hukuki süreç başlattığını bildirdi.

        Sabiha İnce'nin avukatı Süleyman Kesici ise müvekkilinin ameliyat sonrası birçok doktora başvurmasına rağmen 1,5 yıldır ağrılarının dinmediğini, acı çektiğini ifade etti.

        Buna unutulan iğnenin sebep olduğunun uzun süre anlaşılamamasının kabul edilecek bir durum olmadığını belirten Kesici, "Tüp bebek tedavisinde sürekli hasta ultrasonla bir görüntüleme içerisinde. Ultrasonla görüntülenen bir hastanın karnındaki iğnenin gözükmemesi hayatın olağan akışına uygun değil. Burada görüntülemeyi yapan hekimler ve bu ameliyatı gerçekleştirenler bundan sorumludur." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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