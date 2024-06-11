Antalya'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Antalya'nın Kemer ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
Antalya'nın Kemer ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
Ovacık Mahallesi Soğucaksu mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangın bölgesine sevk edildi.
Ekipler alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.
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