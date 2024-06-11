GÜNCELLEME - Antalya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Antalya'nın Kemer ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 5 dönüm ormanlık alan zarar gördü.
Antalya'nın Kemer ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 5 dönüm ormanlık alan zarar gördü.
Ovacık Mahallesi Soğucaksu mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangın bölgesine sevk edildi. Helikopter ve 5 arazözle yapılan müdahale sonucu alevler kontrol altına alındı.
Yangında yaklaşık 5 dönüm ormanlık alanın zarar gördüğü belirlendi.
Ekiplerin bölgede soğutma çalışması devam ediyor.
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