GÜNCELLEME - Antalya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangın bölgesine sevk edildi. Helikopter ve 5 arazözle yapılan müdahale sonucu alevler kontrol altına alındı.

Ovacık Mahallesi Soğucaksu mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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