Erünal Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri, GençBizz Girişimcilik Programı'nda yarıştı

Genç Başarı Eğitim Vakfınca düzenlenen GençBizz Lise Girişimcilik Programının Türkiye finalinde Antalya ekibi üçüncü oldu.

Vakıf tarafından yapılan açıklamada, öğrencileri girişimci zihin yapısıyla yetiştirmeyi amaçlayan programın Türkiye finali İstanbul'da yapıldı.

800'ün üzerinde projenin katıldığı yarışmada, liseliler iş fikirlerini tanıttı. Dereceye giren ekipler jüri üyeleri ile yapılan mülakatlar ve takım sunumları sonucunda belirlendi.

Yarışmaya Antalya'dan katılan Erünal Sosyal Bilimler Lisesi öğrencilerinin şirketi Debaf, inek süt yemi üretimi ile üçüncü sırada yer aldı.