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        Antalya'da motosikletin devrildiği kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 16:52 Güncelleme: 11.06.2024 - 16:52
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        Antalya'da motosikletin devrildiği kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        N.E. (34) yönetimindeki 07 ALJ 447 plakalı motosiklet, Konaklı Mahallesi'nde devrildi.

        Kazada sürücü ile motosikletteki Deniz Micozkadıoğlu (24) yaralandı.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Micozkadıoğlu yapılan müdaheleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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