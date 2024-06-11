Antalya'da motosikletin devrildiği kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Antalya'nın Alanya ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
N.E. (34) yönetimindeki 07 ALJ 447 plakalı motosiklet, Konaklı Mahallesi'nde devrildi.
Kazada sürücü ile motosikletteki Deniz Micozkadıoğlu (24) yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Micozkadıoğlu yapılan müdaheleye rağmen kurtarılamadı.
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