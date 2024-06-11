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        Hakkari'deki trafik kazasında ölen polis memuru ile öğretmen eşinin cenazeleri Antalya'da defnedildi

        Hakkari'de, otomobilin Zap Suyu'na devrilmesi sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden polis memuru Cihat Yıldız ile öğretmen eşi Ayşe Koç Yıldız'ın cenazeleri, Antalya'da toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 19:34 Güncelleme: 11.06.2024 - 19:34
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        Hakkari'deki trafik kazasında ölen polis memuru ile öğretmen eşinin cenazeleri Antalya'da defnedildi
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        Hakkari'de, otomobilin Zap Suyu'na devrilmesi sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden polis memuru Cihat Yıldız ile öğretmen eşi Ayşe Koç Yıldız'ın cenazeleri, Antalya'da toprağa verildi.

        Yıldız çiftinin cenazeleri, Hakkari'den Antalya'ya getirildi.

        Polis memuru Yıldız için Kumluca Eski Cami'de tören düzenlendi. Törene Yıldız'ın annesi Fikriye Yıldız, babası Mustafa Yıldız ile yakınları ile Kumluca Kaymakamı Tekin Erdemir, Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu katıldı.

        Cenaze namazının ardından Cihat Yıldız'ın cenazesi, Karşıyaka Mahallesi Gücük Mezarlığı'na defnedildi.

        Matematik öğretmeni Ayşe Koç Yıldız'ın cenazesi de Gazipaşa ilçesinde yapılan cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

        9 Haziran'da Hakkari-Çukurca kara yolundaki Olgunlar köyü yakınında otomobilin Zap Suyu'na devrilmesi sonucu polis memuru Cihat Yıldız ile eşi Ayşe Koç Yıldız ağır yaralanmış, hastaneye kaldırılan Yıldız çifti, dün hayatlarını kaybetmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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