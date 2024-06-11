Hakkari'deki trafik kazasında ölen polis memuru ile öğretmen eşinin cenazeleri Antalya'da defnedildi

Matematik öğretmeni Ayşe Koç Yıldız'ın cenazesi de Gazipaşa ilçesinde yapılan cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

Polis memuru Yıldız için Kumluca Eski Cami'de tören düzenlendi. Törene Yıldız'ın annesi Fikriye Yıldız, babası Mustafa Yıldız ile yakınları ile Kumluca Kaymakamı Tekin Erdemir, Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu katıldı.

Hakkari'de, otomobilin Zap Suyu'na devrilmesi sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden polis memuru Cihat Yıldız ile öğretmen eşi Ayşe Koç Yıldız'ın cenazeleri, Antalya'da toprağa verildi.

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