Piyanist Fazıl Say 7. Antalya Akra Caz Festivali'nde sahne aldı

Sevilen bestelerini ve çeşitli caz eserlerini seslendiren Say'a konserde, Türkiye'nin önde gelen müzisyenlerinden oluşan Akra Jazz Band ve vokalde genç yetenek Eylül Ergül eşlik etti.

Çağdaş cazın yanı sıra funk, rock, Latin, soul, pop ve elektronik tarzları da harmanlayan performanslarla izleyici buluşturan festivalde, Fazıl Say sahne aldı.

Akra Hotel tarafından düzenlenen, Türk Hava Yollarının (THY) ulaşım sponsoru olduğu festival kapsamındaki konser, hotelin açık hava sahnesinde gerçekleştirildi.

Antalya'da bu yıl yedincisi düzenlenen Antalya Akra Caz Festivali'nde, dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, sanatseverlerle buluştu.

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