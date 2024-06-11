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        Antalya'daki teleferik kazası soruşturmasında tahliye edilen Kocagöz, Belediye'de vatandaşlarla buluştu

        Antalya'da 1 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı teleferik kazası soruşturmasında tahliye edilen Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, cezaevinden çıktıktan sonra Belediye binası önünde vatandaşlarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 23:35 Güncelleme: 11.06.2024 - 23:35
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        Antalya'daki teleferik kazası soruşturmasında tahliye edilen Kocagöz, Belediye'de vatandaşlarla buluştu
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        Antalya'da 1 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı teleferik kazası soruşturmasında tahliye edilen Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, cezaevinden çıktıktan sonra Belediye binası önünde vatandaşlarla bir araya geldi.

        Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen duruşmada tahliyesine karar verilen Kocagöz'ün Antalya L Tipi Ceza İnfaz Kurumu'ndaki işlemleri tamamlandı.

        Cezaevinden ayrıldıktan sonra Kepez Belediyesi'ne giden Kocagöz, burada kendisini bekleyen vatandaşlara hitap etti.

        Özgürlüğün hava ve su gibi çok değerli olduğunu belirten Kocagöz, "Ayrılık bitti. Biz merhamet dilemedik, adalet diledik. Bu ülkede adaletin olduğunu bugün hakim bey gösterdi. Kendisine herkesin huzurunda teşekkür ediyorum. Biz bu yola insanlara hizmet etmek için çıktık. Teleferik kazasında sabahlara kadar kriz yönettik. Maalesef talihsiz bir yol kazası yaşadık diye düşünüyorum. Bu saatten sonra 650 bin nüfuslu Kepezimiz bizden hizmet bekliyor. Yarından itibaren artık laf yok iş var." ifadelerini kullandı.

        Kocagöz, bu süreçte kendisine destek olanlara teşekkür etti.

        Etkinlikte bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek de Kocagöz'ün layık olduğu yere döndüğünü kaydetti.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de Kocagöz'ün tahliyesinden dolayı mutlu olduklarını söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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