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        Türkiye'nin ilk 1000 ihracatçı firması arasında BAİB üyesi 15 firma yer aldı

        Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, Türkiye'nin ilk 1000 ihracatçı firması arasında bölgeden 15 firmanın yer aldığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 10:35 Güncelleme: 12.06.2024 - 10:35
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        Türkiye'nin ilk 1000 ihracatçı firması arasında BAİB üyesi 15 firma yer aldı
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        Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, Türkiye'nin ilk 1000 ihracatçı firması arasında bölgeden 15 firmanın yer aldığını bildirdi.

        Çavuşoğlu, yaptğı açıklamada, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından her yıl gerçekleştirilen Türkiye'nin ilk 1000 ihracatçı firması araştırmasının tamamlandığını belirtti.

        Sektörlerinde en fazla ihracat yapan ve listeye girme başarısı gösteren firmaların ödüllerini hafta sonu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törende aldığını anımsatan Çavuşoğlu, "Bölgemizde faaliyet gösteren BAİB üyesi 15 firma listeye girdi. Firmalar gerçekleştirdikleri ihracatla bölgemizin ve ülkemizin ekonomisine güç kattı. Firmalarımızı tebrik ediyorum ve başarılarının devamını diliyorum." ifadesini kullandı.

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