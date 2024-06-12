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        Alanya'da bir hukuk bürosu yandı

        Antalya'nın Alanya ilçesindeki bir hukuk bürosu yandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 13:14 Güncelleme: 12.06.2024 - 13:14
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        Alanya'da bir hukuk bürosu yandı
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        Antalya'nın Alanya ilçesindeki bir hukuk bürosu yandı.

        Küçükhasbahçe Mahallesi Keykubat Bulvarı'ndaki 4 katlı binanın en üst katındaki hukuk bürosunda henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye görevlilerinin yanı sıra polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında büro kullanılmaz hale geldi.

        Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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