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        Antalya'da engelli bireyler için toplu ulaşım araçlarında iyileştirme çalışmaları yapılacak

        Antalya Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşım araçlarında engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştıracak yeni sistemleri hayata geçirecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 13:55 Güncelleme: 12.06.2024 - 13:55
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        Antalya'da engelli bireyler için toplu ulaşım araçlarında iyileştirme çalışmaları yapılacak
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        Antalya Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşım araçlarında engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştıracak yeni sistemleri hayata geçirecek.

        Büyükşehir belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığının ev sahipliğinde Ulaşım Dairesi Başkanlığı, Toplu Ulaşım A.Ş. Genel Müdürlüğü, Kent Konseyi ile sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katılımıyla Engelsiz Komisyon toplantısı gerçekleştirildi.

        Toplantıda, toplu taşıma hizmetlerinin daha erişilebilir, güvenli ve verimli hale getirilmesi, engelli bireylerin yaşam kalitesinin artırılması konusunda yapılan çalışmalar değerlendirildi.

        Sesli sinyalizasyon sisteminin aktifleştirilmesi ve durakların isimlendirilmesi konularında çalışmalar yapılmasının kararlaştırıldığı toplantıda, Antalya'nın toplu taşıma hizmetlerinde engelli bireyler için iyileştirmeler yapılması konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Mehmet Karavural, toplu taşımada kaliteyi artırmak ve halkın memnuniyetini sağlamak amacıyla etkin çalışma yürüttüklerini bildirdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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