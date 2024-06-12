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        Alanya'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde hakkında 13 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 15:40 Güncelleme: 12.06.2024 - 15:40
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        Alanya'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde hakkında 13 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

        Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

        Ekipler, "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak", "tefecilik", "resmi belgede sahtecilik", "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçlarından 13 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Y'nin ilçede olduğunu belirledi.

        Adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alınan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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