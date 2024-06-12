Kemer'deki marina ve 5 teknede mavi bayrak dalgalanmaya başladı

Antalya'nın Kemer ilçesindeki bir marina ve 5 tekneye düzenlenen törenle mavi bayrak asıldı.

Kemer Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) tarafından G Marina Kemer'in ve Eliza Yatçılık'a ait 5 teknenin mavi bayrak ödülüne layık görülmesi dolayısıyla tören düzenlendi.

Marinadaki törende konuşan Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Derya Baytekin, mavi bayrak alan marina ve 5 tekne dolayısıyla yetkilileri tebrik etti.

Eliza Yatçılık'ın mavi bayrak ödülünü 4 yıldır almaya hak kazandığını belirten Baytekin, "İnşallah bu mavi bayrak ödülleri daha fazla yaygınlaşır ve diğer tekneler de almaya hak kazanır. Mavi bayrak alan G Marina'yı da ayrıca tebrik ediyorum." diye konuştu.