Antalya Büyükşehir Belediyesi haziran ayı meclis toplantısı yapıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, haziran ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi binası salonunda yapılan toplantı, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in başkanlığında başladı.

Teleferik kazası davasında dün adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Kepez Belediye Başkanı Kocagöz de toplantıya katıldı.

Böcek, toplantıda yaptığı konuşmada, Sarısu teleferik tesisinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden Memiş Gümüş'e rahmet, yaralılara şifalar diledi.

"Allah Antalyamızı, milletimizi her türlü kazalardan belalardan korusun. Aziz milletimizin desteğiyle seçilen Kepez'e seçilen Mesut başkanımız, hizmet etme noktasında çalışacağını biliyoruz. Rabbim öncelikle sağlık, afiyet ve hayırlı başarılar diliyorum. Bu vesileyle tekrar geçmiş olsun, aramıza hoşgeldiniz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP Genel Merkezini ziyaret etmesinden son derece memnun olduk. Çünkü bizler aziz milletimiz, her şeye rağmen 'söz konusu vatansa gerisi teferruattır' deyip vatan olduğu zaman bir araya gelmesini bilen çok özel bir milletiz. Nihayetinde bayrak, ezan, millet dediğimiz zaman bir ve beraberiz. Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin."

Grup sözcülerinin konuşmalarının ardından gündem maddeleri oylamaya sunuldu.

Mesut Kocagöz ise meclis toplantısının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk adaletine her zaman güvendiğini ve serbest kalacağını bildiğini kaydetti.

Yerel seçimden dolayı ANET'teki görevinden istifa ettiğini belirten Kocagöz, "Ben istifa ettikten 4,5 ay sonra kaza oldu. O gece sabaha kadar Vali beyle beraber kriz yönettik. Daha sonra tutuklandım, ne yapalım geçti. Hayatta her şey var ama şunu gördüm. Özgürlük gerçekten çok değerli, hava gibi su gibi çok değerli. Sonuç olarak bu memleket bizim her şey çok güzel olacak, vicdanlı insanlarımız her zaman var. Türk adaleti her zaman sağlam olmak zorunda, biz de buna güveniyoruz, inanıyoruz." dedi.