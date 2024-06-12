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        Antalya Büyükşehir Belediyesi haziran ayı meclis toplantısı yapıldı

        Antalya Büyükşehir Belediyesi, haziran ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 16:59 Güncelleme: 12.06.2024 - 16:59
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        Antalya Büyükşehir Belediyesi haziran ayı meclis toplantısı yapıldı
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        Antalya Büyükşehir Belediyesi, haziran ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi.

        Büyükşehir Belediyesi binası salonunda yapılan toplantı, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in başkanlığında başladı.

        Teleferik kazası davasında dün adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Kepez Belediye Başkanı Kocagöz de toplantıya katıldı.

        Böcek, toplantıda yaptığı konuşmada, Sarısu teleferik tesisinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden Memiş Gümüş'e rahmet, yaralılara şifalar diledi.

        Kaldıkları yerden Kepez ve Antalya'ya hizmet etmeye devam edeceklerini kaydeden Böcek, Kocagöz'ün yokluğunu belli etmeden görevi yerine getiren bütün ekibe ve tüm siyasi parti meclisi üyelerine teşekkür ettiğini söyledi.

        Büyükşehir Belediyesi AK Parti Meclis Grup Sözcüsü Bahattin Bayraktar ise teleferik kazası davasında adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Kocagöz'e geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, adaletin tecelli ettiğini kaydetti.

        Dün Türk siyaseti için önemli bir gün olduğuna dikkati çeken Bayraktar, şunları dile getirdi:

        "Allah Antalyamızı, milletimizi her türlü kazalardan belalardan korusun. Aziz milletimizin desteğiyle seçilen Kepez'e seçilen Mesut başkanımız, hizmet etme noktasında çalışacağını biliyoruz. Rabbim öncelikle sağlık, afiyet ve hayırlı başarılar diliyorum. Bu vesileyle tekrar geçmiş olsun, aramıza hoşgeldiniz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP Genel Merkezini ziyaret etmesinden son derece memnun olduk. Çünkü bizler aziz milletimiz, her şeye rağmen 'söz konusu vatansa gerisi teferruattır' deyip vatan olduğu zaman bir araya gelmesini bilen çok özel bir milletiz. Nihayetinde bayrak, ezan, millet dediğimiz zaman bir ve beraberiz. Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin."

        Grup sözcülerinin konuşmalarının ardından gündem maddeleri oylamaya sunuldu.

        Mesut Kocagöz ise meclis toplantısının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk adaletine her zaman güvendiğini ve serbest kalacağını bildiğini kaydetti.

        Yerel seçimden dolayı ANET'teki görevinden istifa ettiğini belirten Kocagöz, "Ben istifa ettikten 4,5 ay sonra kaza oldu. O gece sabaha kadar Vali beyle beraber kriz yönettik. Daha sonra tutuklandım, ne yapalım geçti. Hayatta her şey var ama şunu gördüm. Özgürlük gerçekten çok değerli, hava gibi su gibi çok değerli. Sonuç olarak bu memleket bizim her şey çok güzel olacak, vicdanlı insanlarımız her zaman var. Türk adaleti her zaman sağlam olmak zorunda, biz de buna güveniyoruz, inanıyoruz." dedi.

        Türkiye'de örnek bir belediyecilik yapacaklarını vurgulayan Kocagöz, eş zamanlı olarak birçok projeyi hayata geçirmek için hemen çalışmalara başlayacaklarının kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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