Antalya'da 3 milyon 550 bin şişe kaçak içki ele geçirildi

Emniyetten operasyona ilişkin yapılan yazılı açıklamada, cumhuriyet tarihinin tek seferde ele geçirilen en yüksek miktardaki "kaçak alkol" operasyonunun gerçekleştirildiği ifadesine yer verildi.

İki depoda yapılan aramalarda, 3 milyon 550 bin şişe kaçak içki ele geçirildi.

Antalya'da polis ekipleri, 3 milyon 550 bin şişe kaçak içki ele geçirdi.

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