Antalya'da dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 5 zanlıdan 1'i tutuklandı

7 Haziran'da işletmenin kapatıldığının tespit edilmesi üzerine gerçekleştirilen operasyonda, olayın şüphelileri F.M, M.E, H.B.Y, E.Ö.Ç ve B.Ö. gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bir mobilya mağazasının açılışa özel kampanya vaadiyle piyasa değerinin çok altında satış yaptığı, ürün bedelinin yüzde 60'ını peşin aldığı, satılan ürünleri teslim etmeyerek dolandırıcılık yaptığı iddiaları üzerine araştırma başlattı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.