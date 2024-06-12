Antalya Akra Caz Festivali'nin yedincisi Fazıl Say konseriyle sona erdi

Bu yıl yedincisi gerçekleştirilen Antalya Akra Caz Festivali'nin kapanış programında, dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, sanatseverlerle buluştu.

Akra Hotel tarafından düzenlenen Türk Hava Yollarının (THY) ulaşım sponsoru olduğu, caz ve dünya müziğinin ünlü isimlerini ağırlayan festival kapsamındaki konser, hotelin açık hava sahnesinde gerçekleştirildi.

Çağdaş cazın yanı sıra funk, rock, Latin, soul, pop ve elektronik tarzları da harmanlayan performanslarla izleyiciyi buluşturan festivalin kapanışında da Fazıl Say sahne aldı.