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        Antalya Akra Caz Festivali'nin yedincisi Fazıl Say konseriyle sona erdi

        Bu yıl yedincisi gerçekleştirilen Antalya Akra Caz Festivali'nin kapanış programında, dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, sanatseverlerle buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 23:35 Güncelleme: 12.06.2024 - 23:35
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        Antalya Akra Caz Festivali'nin yedincisi Fazıl Say konseriyle sona erdi
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        Bu yıl yedincisi gerçekleştirilen Antalya Akra Caz Festivali'nin kapanış programında, dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, sanatseverlerle buluştu.

        Akra Hotel tarafından düzenlenen Türk Hava Yollarının (THY) ulaşım sponsoru olduğu, caz ve dünya müziğinin ünlü isimlerini ağırlayan festival kapsamındaki konser, hotelin açık hava sahnesinde gerçekleştirildi.

        Çağdaş cazın yanı sıra funk, rock, Latin, soul, pop ve elektronik tarzları da harmanlayan performanslarla izleyiciyi buluşturan festivalin kapanışında da Fazıl Say sahne aldı.

        Sevilen bestelerini ve çeşitli caz eserlerini seslendiren Say'a konserde, Türkiye'nin önde gelen müzisyenlerinden oluşan Akra Jazz Band ve vokalde genç yetenek Eylül Ergül eşlik etti.

        Konserde, gitarda Cem Tuncer, davulda Ferit Odman, saksafonda Serdar Barçın, trompette Barış Doğukan Yazıcı, trombonda Ozan Çelikel ve basta Barış Dağhan yer aldı.

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