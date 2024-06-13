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        Antalya'nın "altın çocukları" ödüllendirildi

        Antalya'da çeşitli spor branşlarında ulusal ve uluslararası yarışmalarda derece elde eden 492 öğrenci ödüllendirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 09:58 Güncelleme: 13.06.2024 - 09:58
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        Antalya'nın "altın çocukları" ödüllendirildi
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        Antalya'da çeşitli spor branşlarında ulusal ve uluslararası yarışmalarda derece elde eden 492 öğrenci ödüllendirildi.

        Zihnen ve bedenen sağlıklı bireyler yetiştirme hedefiyle Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde yürütülen okul sporları faaliyetleri kapsamında, "Antalya'nın Altın Çocukları" ödül töreni, Mimar Sinan Kongre Merkezinde gerçekleştirildi.

        Antalya Valiliği himayesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ulusal ve uluslararası yarışmalarda başarı elde eden 492 sporcuya plaket verildi.

        Törene, Vali Yardımcısı Yalçın Sezgin, İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, antrenörler, veliler ve dereceye giren öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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