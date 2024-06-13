Antalya'nın "altın çocukları" ödüllendirildi

Antalya'da çeşitli spor branşlarında ulusal ve uluslararası yarışmalarda derece elde eden 492 öğrenci ödüllendirildi.

Zihnen ve bedenen sağlıklı bireyler yetiştirme hedefiyle Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde yürütülen okul sporları faaliyetleri kapsamında, "Antalya'nın Altın Çocukları" ödül töreni, Mimar Sinan Kongre Merkezinde gerçekleştirildi.

Antalya Valiliği himayesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ulusal ve uluslararası yarışmalarda başarı elde eden 492 sporcuya plaket verildi.