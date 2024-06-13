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        Antalya'da bir kadının çantasından para çalan kişi, yakalanınca helallik istedi

        Antalya'nın Serik ilçesinde kadının çantasından 500 lira çalan şüpheli, yakalanınca özür dileyip helallik istedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 11:13 Güncelleme: 13.06.2024 - 11:13
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        Antalya'da bir kadının çantasından para çalan kişi, yakalanınca helallik istedi
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        Antalya'nın Serik ilçesinde kadının çantasından 500 lira çalan şüpheli, yakalanınca özür dileyip helallik istedi.

        Orta Mahalle İşler Caddesi'nde iş yeri bulunan Zühra Korkmaz, sabah dükkanını açmak için çantasını masanın üzerine bıraktığı sırada yanından geçen N.Ö'nün çantasının içindeki parasını aldığını fark etti.

        Korkmaz'ın, şüphelinin peşinden koştuğunu ve yardım istediğini gören çevredeki vatandaşlar, bir süre kovaladıkları şüpheliyi yakaladı. İhbar üzerine bölgeye polis ekibi sevk edildi.

        Kadının çantasındaki 500 lirayı aldığını itiraf eden N.Ö, "Abla özür dilerim, hakkınızı helal edin. Ben biraz yanıldım. Çantayı görünce tahrik oldum." dedi.

        Şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı.

        Korkmaz, gazetecilere, dükkanını açmak için çantasını masanın üzerine bıraktığını ve bir anlık dalgınlığından faydalanan N.Ö'nün çantasındaki parasını aldığını söyledi.

        Durumu fark edince şüphelinin peşinden koştuğunu ancak ayağını burktuğu için çok fazla ilerleyemediğini anlatan Korkmaz, "Çevredeki insanlara 'imdat yetişin' diye seslendim. Sağ olsunlar hemen şahsı yakaladılar. Önce bize sonra polislere parayı çaldığını itiraf etti." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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