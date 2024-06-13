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        Antalya'da geri dönüşüm merkezinde çıkan yangın hasara yol açtı

        Antalya'nın Kepez ilçesinde geri dönüşüm merkezinde çıkan yangın hasara neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 12:35 Güncelleme: 13.06.2024 - 12:39
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        Antalya'da geri dönüşüm merkezinde çıkan yangın hasara yol açtı
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        Antalya'nın Kepez ilçesinde geri dönüşüm merkezinde çıkan yangın hasara neden oldu.

        Menderes Mahallesi 9 Sokak'taki geri dönüşüm merkezinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesiyle bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yangın, gelen ekiplerin yaklaşık 2 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

        Geri dönüşüm merkezinde hasara yol açan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

        Polisin de olaya ilişkin incelemesi sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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