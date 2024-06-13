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        Antalyaspor, Sümer Ezgü'nün milli takım marşını yayınladı

        Antalyaspor, Türk Halk Müziği sanatçısı Sümer Ezgü'nün 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) mücadele edecek Türkiye Milli Takımı için hazırladığı marşı yayınladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 13:32 Güncelleme: 13.06.2024 - 13:32
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        Antalyaspor, Sümer Ezgü'nün milli takım marşını yayınladı
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        Antalyaspor, Türk Halk Müziği sanatçısı Sümer Ezgü'nün 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) mücadele edecek Türkiye Milli Takımı için hazırladığı marşı yayınladı.

        Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Yöremizin sevilen sanatçısı Sümer Ezgü'nün 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mücadele edecek olan A Milli Futbol Takımımız için hazırladığı ve Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda kliplendirdiği yeni çalışması yayında." denildi.

        Açıklamada şarkının millilere uğur getirmesi temenni edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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