Antalyaspor, Sümer Ezgü'nün milli takım marşını yayınladı

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Yöremizin sevilen sanatçısı Sümer Ezgü'nün 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mücadele edecek olan A Milli Futbol Takımımız için hazırladığı ve Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda kliplendirdiği yeni çalışması yayında." denildi.

Antalyaspor, Türk Halk Müziği sanatçısı Sümer Ezgü'nün 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) mücadele edecek Türkiye Milli Takımı için hazırladığı marşı yayınladı.

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