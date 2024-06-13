Antalya'da çıkan yangında evde ve serada hasar oluştu
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bahçede çıkan yangın bir evde ve sareda hasara neden oldu.
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bahçede çıkan yangın bir evde ve sareda hasara neden oldu.
Karalar Mahallesi'nde iki katlı bir evin ve seranın bulunduğu bahçede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi Gazipaşa İtfaiye Birimi ve orman işletme ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında evde ve serada hasar oluştu.
Yangında toptancı haline götürülmek üzere toplanan depodaki patlıcanlar da zarar gördü.
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