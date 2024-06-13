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        Antalya'da çıkan yangında evde ve serada hasar oluştu

        Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bahçede çıkan yangın bir evde ve sareda hasara neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 15:48 Güncelleme: 13.06.2024 - 15:48
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        Antalya'da çıkan yangında evde ve serada hasar oluştu
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        Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bahçede çıkan yangın bir evde ve sareda hasara neden oldu.

        Karalar Mahallesi'nde iki katlı bir evin ve seranın bulunduğu bahçede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Antalya Büyükşehir Belediyesi Gazipaşa İtfaiye Birimi ve orman işletme ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında evde ve serada hasar oluştu. ​​​​​​

        Yangında toptancı haline götürülmek üzere toplanan depodaki patlıcanlar da zarar gördü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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