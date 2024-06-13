Okçulukta dünya kota yarışması Antalya'da başladı

Yarışmada milli takımı Dünya Yenihayat, Fatma Maraşlı ve bireyselde olimpiyat kotasını daha önce alan Elif Berra Gökkır temsil edecek.

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