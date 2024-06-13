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        Okçulukta dünya kota yarışması Antalya'da başladı

        Okçulukta dünya kota yarışması, 84 ülkeden 309 sporcunun katılımıyla Antalya'da düzenleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 16:23 Güncelleme: 13.06.2024 - 16:23
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        Okçulukta dünya kota yarışması Antalya'da başladı
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        Okçulukta dünya kota yarışması, 84 ülkeden 309 sporcunun katılımıyla Antalya'da düzenleniyor.

        Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde organize edilen Paris 2024 Olimpiyatları Dünya Kota Yarışması'nda son olimpiyat kotaları sahiplerini bulacak.

        Bugün resmi antrenman atışlarının yapıldığı yarışmada müsabakalar, yarın başlayacak.

        Türkiye, organizasyonda kadınlarda takım halinde olimpiyat kotası elde etmeye çalışacak.

        Yarışmada milli takımı Dünya Yenihayat, Fatma Maraşlı ve bireyselde olimpiyat kotasını daha önce alan Elif Berra Gökkır temsil edecek.

        Milli takımı ilgilendiren klasik yay kadınlar takım müsabakaları, yarın yapılacak. Olimpiyat kota yarışması, 17 Haziran Pazartesi günü sona erecek.

        Türkiye, erkeklerde takım halinde olimpiyat kotasını daha önce almıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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