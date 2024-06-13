Antalya'da denize giren Kazak turist boğuldu
Antalya'nın Serik ilçesinde serinlemek için denize giren Kazak turist, boğuldu.
Antalya'nın Serik ilçesinde serinlemek için denize giren Kazak turist, boğuldu.
Boğazkent Mahallesi'ndeki bir otelde ailesiyle tatil yapan ve serinlemek için denize giren Sherali Anarbayev (69), bir süre sonra çırpınmaya başladı.
Durumu farkeden cankurtaran ve vatandaşlar Anarbayev'i sudan kıyıya çıkardı.
İhbar üzerine otele polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İlçedeki özel bir hastaneye kaldırılan Anarbayev, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.