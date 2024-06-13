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        Antalya'da sıcak hava ve nem etkili oluyor

        Hava sıcaklığının 35,7 dereceye ulaştığı Antalya'da, vatandaşlar sahilde ve gölgelik alanlarda yoğunluk oluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 18:27 Güncelleme: 13.06.2024 - 18:27
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        Antalya'da sıcak hava ve nem etkili oluyor
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        Hava sıcaklığının 35,7 dereceye ulaştığı Antalya'da, vatandaşlar sahilde ve gölgelik alanlarda yoğunluk oluşturdu.

        Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünün verilerine göre, kent merkezinde bugün en yüksek sıcaklık 35,7 derece, nem oranı ise yüzde 78 olarak kaydedildi.

        Sıcak hava ve yüksek nemden bunalan kent sakinleri ile turistler, Konyaaltı sahilinde denize girdi.

        Bazı vatandaşlar kayalıklardan denize atladı bazıları da gölgede denizi izlemeyi tercih etti.

        Meteoroloji yetkilileri, deniz suyu sıcaklığının 26,5 derece ölçüldüğünü, yarın Kepez, Döşemealtı, Serik ilçelerinde hava sıcaklığının 40 dereceyi geçebileceğini kaydetti.

        Sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini vurgulayan yetkililer, başta kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlı ve çocukların günün en sıcak saatleri olan 11.00-16.00 saatlerinde açık alanda bulunmamalarını istedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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