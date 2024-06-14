Alanya'da metruk binada çıkan yangın söndürüldü
Antalya'nın Alanya ilçesinde metruk bir bina, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
Antalya'nın Alanya ilçesinde metruk bir bina, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
Kestel Mahallesi İsa Küçülmez Caddesi'nde bulunan metruk binada henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak çevredeki seralara sıçramasını engelledi.
Metruk bina yangında kullanılamaz hale geldi.
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