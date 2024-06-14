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        Alanya'da metruk binada çıkan yangın söndürüldü

        Antalya'nın Alanya ilçesinde metruk bir bina, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 01:00 Güncelleme: 14.06.2024 - 01:00
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        Alanya'da metruk binada çıkan yangın söndürüldü
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde metruk bir bina, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

        Kestel Mahallesi İsa Küçülmez Caddesi'nde bulunan metruk binada henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak çevredeki seralara sıçramasını engelledi.

        Metruk bina yangında kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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