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        Antalya'da kazada ağır yaralanan kadın 88 gün sonra yaşamını yitirdi

        Antalya'da kazada ağır yaralanan Nuray Uygun, 88 günlük tedaviye rağmen kurtarılamadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 11:31 Güncelleme: 14.06.2024 - 11:31
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        Antalya'da kazada ağır yaralanan kadın 88 gün sonra yaşamını yitirdi
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        Antalya'da kazada ağır yaralanan Nuray Uygun, 88 günlük tedaviye rağmen kurtarılamadı.

        Uygun, 18 Mart’ta Serik ilçesi Karıncalı Mahallesi’nde hafif ticari aracın çarpması sonucu ağır yaralandı.

        Nuray Uygun, Antalya’daki hastanede 88 günlük tedavisine rağmen yaşama tutunamadı.

        Uygun’un cenazesinin bugün Karıncalı Mahalle mezarlığında defnedileceği öğrenildi.

        18 Mart'ta Karıncalı Mahallesi'nde Z.Y. idaresindeki 07 AYE 875 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Nuray Uygun'a çarpmış araç yol kenarındaki şarampole devrilmişti. Kazada Nuray Uygun da ağır yaralanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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