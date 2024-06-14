Antalya'da kazada ağır yaralanan kadın 88 gün sonra yaşamını yitirdi
Antalya'da kazada ağır yaralanan Nuray Uygun, 88 günlük tedaviye rağmen kurtarılamadı.
Antalya'da kazada ağır yaralanan Nuray Uygun, 88 günlük tedaviye rağmen kurtarılamadı.
Uygun, 18 Mart’ta Serik ilçesi Karıncalı Mahallesi’nde hafif ticari aracın çarpması sonucu ağır yaralandı.
Nuray Uygun, Antalya’daki hastanede 88 günlük tedavisine rağmen yaşama tutunamadı.
Uygun’un cenazesinin bugün Karıncalı Mahalle mezarlığında defnedileceği öğrenildi.
18 Mart'ta Karıncalı Mahallesi'nde Z.Y. idaresindeki 07 AYE 875 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Nuray Uygun'a çarpmış araç yol kenarındaki şarampole devrilmişti. Kazada Nuray Uygun da ağır yaralanmıştı.
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