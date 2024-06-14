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        Sıcak havada serinlemek isteyenlerin alternatif adresi: Kurşunlu ve Düden Şelalesi

        ZEHRA TEKECİ - Antalya'da doğal güzelliği, asırlık ağaçların serin gölgeleri ve buz gibi sularıyla dikkat çeken Kurşunlu ve Düden Şelaleleri, sıcak havadan bunalanların serinlemek için tercih ettiği alternatif adresler arasında yer alıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 11:40 Güncelleme: 14.06.2024 - 11:40
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        Sıcak havada serinlemek isteyenlerin alternatif adresi: Kurşunlu ve Düden Şelalesi
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        ZEHRA TEKECİ - Antalya'da doğal güzelliği, asırlık ağaçların serin gölgeleri ve buz gibi sularıyla dikkat çeken Kurşunlu ve Düden Şelaleleri, sıcak havadan bunalanların serinlemek için tercih ettiği alternatif adresler arasında yer alıyor.

        Hava sıcaklığının mevsim normallerinin 8-12 derece üzerinde seyrettiği ve hafta sonuna kadar sıcaklık değerlerinin 45 dereceye ulaşması beklenen Antalya'da, sıcaktan bunalan vatandaşlar deniz ve su parklarının yanı sıra serin alanları da tercih ediyor.

        Kentteki Kurşunlu ve Düden Şelaleri de yeşilin ve mavinin ahenkle buluştuğu doğal güzellikleriyle sıcak ve nemli günlerde serinlemek isteyen ziyaretçilerin yeni rotası haline geldi.

        Kent merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Kurşunlu Şelalesi Tabiat Parkı, çağlayanı, minik gölleri, eşsiz florası ve yaban hayatıyla "saklı bir cennet" olarak tanımlanıyor.

        Ağaçların arasındaki patika yolları ve endemik bitkileriyle ziyaretçilerine görsel ziyafet sunan şelale, 18 metre yüksekten akan buz gibi çağlayanın yanı sıra göletleriyle çevresine serinlik veriyor.

        Sıcak havadan bunalan ve serin alanlarda vakit geçirmek isteyenlerin ilk tercih ettiği yerler arasındaki şelalede ziyaretçiler, gölge alanlarda vakit geçiriyor, şelale çevresindeki mesire alanlarında piknik yapma imkanı da buluyor.

        Kurşunlu Şelalesi İşletme Sorumlusu Fikret Çıtırgı, AA muhabirine, sıcaklıklarının arttığı bu günlerde şelalenin şehir merkezine göre daha serin olduğunu söyledi.

        Yılın başından bu yana 150 bin kişinin şelaleyi ziyaret ettiğini bildiren Çıtırgı, sezonun başlamasıyla hareketliliğin arttığını dile getirdi.

        - Düden Şelalesi

        Kent merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan ve "cennetten bir köşe" olarak nitelendirilen Düden Şelalesi de son günlerde doğaseverlerin uğrak yeri oldu.

        Düden Şelalesi, yaklaşık 38 metre yüksekten dökülen suyu, asırlık ağaçlarla çevrili yürüyüş yolları ve dinlenme alanlarıyla ziyaretçilere sıcak havanın etkisinden az da olsa uzaklaşma imkanı sunuyor.

        Ziyaretçiler, şelale etrafındaki oturma alanlarında serin havanın tadını çıkarıyor, şelalenin alt kısmında bulunan, içi ıslak ve yosunlu mağarada su sesleri eşliğinde keyifli vakit geçiriyor.

        - "Evde durmakta bile zorlanıyoruz"

        Düden Şelalesi Tesis Müdürü Süleyman Yavuz, yılın başından bu yana şelaleyi 261 bin 865 kişinin ziyaret ettiğini belirtti.

        Sıcaklığa bağlı olarak bu dönemlerde ziyaretçi sayılarının arttığına işaret eden Yavuz, günde yaklaşık 3 bin kişiyi ağırladıklarını anlattı.

        Sıcaklarından kaçıp serinlemek için Düden Şelalesi'ne gelen ziyaretçilerden Nihal Kılıç ise son dönemde kentte havanın bunaltıcı bir hal aldığını dile getirdi.

        Evde durmanın bile zorlaştığını aktaran Kılıç, "Son zamanlarda hava çok kötü. Evde durmakta bile zorlanıyoruz. 3 klima aynı anda çalışıyor. Bugün de misafirlerimizle Düden'e kaçalım dedik. Serinlesin diye köpeğimi de getirdim. Düden Şelalesi çok güzel. Antalya'da hava çok sıcak ama burası cennet gibi, artık böyle serin yerlere kaçıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Kentte 24 yıldır yaşayan Mehmet Kılıç ise "Antalya önceden çok fazla yağmur alan bir yerdi. Son dönemde eskisi gibi yağmur yağmıyor, sıcaklıklar çok fazla. O nedenle hava insanları çok etkiliyor. Düden Şelalesi çok güzel, daha önce de gelmiştik. Şimdi misafirlerimizi getirdik. Buradan sonra dinlenme alanlarında vakit geçirmeyi planlıyoruz." dedi.

        Kazakistan'dan tatil için Türkiye'ye gelen Oleg Semenchenko da "Daha önce bir kez Antalya'ya gelmiştik. Arkadaşlarım ve ailemle burayı da gezmek istedik. Düden Şelalesi çok güzel. Burası harika bir yer. Antalya'da hava çok sıcak ama Düden Şelalesi çevresi oldukça serin. Kazakistan'da da hava çok sıcak, şu an 42 dereceyi buluyor." diye konuştu.

        İstanbul'dan bayram tatili için gezmeye gelen Osman Cengiz ise "Akrabalarımızı ziyaret etmek için buraya geldik. Antalya çok güzel bir şehir ama hava çok sıcak, sıcağı çekilmiyor. Sıcağa dayanamadık şelale serindir diye buraya geldik. Serin serin oturuyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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