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        Aspendos'ta THM Korosu halk konseri düzenlendi

        Aspendos'ta THM Korosu halk konseri düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 11:46 Güncelleme: 14.06.2024 - 11:46
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        Aspendos'ta THM Korosu halk konseri düzenlendi
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        Aspendos'ta THM Korosu halk konseri düzenlendi.

        Serik Kaymakamlığınca İlçe Milli Eğitim ve Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde Aspendos Antik Tiyatrosunda halka açık düzenlenen halk konserinin şefliğini İsmail Tunç yaptı.

        Çoğunluğu öğretmenlerden oluşan saz ekibi ve THM Korosu, Antalya, Isparta, Muğla, Burdur, Denizli, Manisa, Azerbaycan ve Kerkük yöresinden sevilen türküleri seslendirdi.

        İki saat süren konseri İlçe Kaymakamı Cemal Şahin, kurum müdürleri, STK başkanları ve çok sayıda vatandaş izledi. Konserde halk oyunları ekibi de gösteri sundu.

        Kaymakam Şahin, emeği geçen Türk Halk Müziği korosu, saz ekibi ve emeği geçenlere teşekkür etti.

        Serik olarak hep birlikte olduklarını belirten Şahin, "Ekibimiz sizlere bu geceyi yaşatmak için çok emek sarf etti. Sizler burada Aspendos Antik Tiyatrosunu doldurdunuz. Böyle bir atmosferde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Aspendos Antik Tiyatrosunda böyle bir ilki gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

        Konser sonunda Kaymakam Şahin orkestra şefi, sunucu ve koroda bulunanlara çiçek verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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