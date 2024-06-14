Antalya ve çevre illerde Jandarma Teşkilatının 185. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Antalya, Isparta, Muğla ve Burdur'da Jandarma Teşkilatının 185'inci kuruluş yıl dönümü, etkinliklerle kutlandı.

Antalya'da Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanı Tolga Coşkun ve jandarma personeli katıldı.

Törende İstiklal Marşı okunmasının ardından Hekimoğlu, Atatürk Anıtı'na çelek sundu.

Tuğgeneral Hekimoğlu, törendeki konuşmasında, Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 185. yıl dönümünü gururla kutlamanın onur, mutluluk ve heyecanı içerisinde olduklarını söyledi.

Başarılarla dolu 185 yıllık köklü bir tarihe sahip Jandarma Genel Komutanlığının kuruluşundan bugüne kadar yüce milletin engin sevgi ve güvenine mazhar olduğunu belirten Hekimoğlu, "Teşkilatımız, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğünün korunması, milletimizin huzur ve güvenliği ile kamu düzeninin sağlanması yönündeki hizmetleriyle ulusumuzun her zaman takdirini kazanmıştır." dedi.

Konuşmaların ardından Hekimoğlu ve İl Emniyet Müdürü Çevik, jandarma konulu şiir ve komposizyon yarışmasında birinci olan öğrencilere hediye verdi.