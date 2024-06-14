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        Antalya ve çevre illerde Jandarma Teşkilatının 185. kuruluş yıl dönümü kutlandı

        Antalya, Isparta, Muğla ve Burdur'da Jandarma Teşkilatının 185'inci kuruluş yıl dönümü, etkinliklerle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 12:31 Güncelleme: 14.06.2024 - 12:31
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        Antalya ve çevre illerde Jandarma Teşkilatının 185. kuruluş yıl dönümü kutlandı
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        Antalya, Isparta, Muğla ve Burdur'da Jandarma Teşkilatının 185'inci kuruluş yıl dönümü, etkinliklerle kutlandı.

        Antalya'da Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanı Tolga Coşkun ve jandarma personeli katıldı.

        Törende İstiklal Marşı okunmasının ardından Hekimoğlu, Atatürk Anıtı'na çelek sundu.

        Tuğgeneral Hekimoğlu, törendeki konuşmasında, Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 185. yıl dönümünü gururla kutlamanın onur, mutluluk ve heyecanı içerisinde olduklarını söyledi.

        Başarılarla dolu 185 yıllık köklü bir tarihe sahip Jandarma Genel Komutanlığının kuruluşundan bugüne kadar yüce milletin engin sevgi ve güvenine mazhar olduğunu belirten Hekimoğlu, "Teşkilatımız, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğünün korunması, milletimizin huzur ve güvenliği ile kamu düzeninin sağlanması yönündeki hizmetleriyle ulusumuzun her zaman takdirini kazanmıştır." dedi.

        Konuşmaların ardından Hekimoğlu ve İl Emniyet Müdürü Çevik, jandarma konulu şiir ve komposizyon yarışmasında birinci olan öğrencilere hediye verdi.

        Tören sonrası Hekimoğlu ve beraberindeki jandarma personeli Uncalı Şehitliğini ziyaret ederek, kabristanlığa karanfil bıraktı.

        - Isparta

        Isparta’da Valilik meydanında düzenlenen törende İl Jandarma Komutanı Albay İlker Şimşek, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Isparta Valisi Aydın Baruş da meydanda kurulan stantları gezerek bilgi aldı.

        Jandarma personeli, standları gezen vatandaşlara bilgi verdi.

        Etkinlikte Vali Baruş, çocuklara boyama kitabi hediye etti.

        - Muğla

        Jandarma Teşkilatının 185. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Muğla Cumhuriyet Meydanı’nda tören düzenlendi.

        Törende Jandarma Albay Erdem Karaman, Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Buradaki törenin ardından Jandarma Albay Erdem Karaman ve beraberindeki jandarma personeli Muğla Valisi İdris Akbıyık’ı makamında ziyaret etti.

        - Burdur

        Burdur'da Jandarma Teşkilatının 185. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Güder, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Sayıgı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından jandarma teşkilatının tarihçesi okundu.

        İl Jandarma Komutanı Güder törende konuşma yaptı. Şiir yarışmasına katılan öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından Güder ve beraberindekiler Vali Türker Öksüz'ü makamında ziyaret etti.

        Meydanda devam eden kutlama programında jandarma tanıtım standı gezildi, jandarma araçları tanıtıldı. Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığının tüfekli hareketler, halk oyunu ile köpek unsurları ve aikido gösterileri sergilendi.

        Asri mezarlıktaki şehitlik ziyaretinin ardından program sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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