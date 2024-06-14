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        Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da öğrenciler karnelerini aldı

        Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da öğrenciler, okullarda düzenlenen karne töreni sonrası yaz tatiline girdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 13:12 Güncelleme: 14.06.2024 - 13:12
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        Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da öğrenciler karnelerini aldı
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        Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da öğrenciler, okullarda düzenlenen karne töreni sonrası yaz tatiline girdi.

        Antalya'da il genelinde 1810 okulda öğrenim gören 494 bin 886 öğrenci karne sevinci yaşadı.

        Vali vekili Hulusi Arat, Kepez Kültür İlkokulu'nda düzenlenen törende öğrencilere karnelerini dağıttı.

        Yoğun bir yılın ardından artık tatil zamanının geldiğini belirten Arat, öğrencilere yaz tatillerini iyi değerlendirmeleri tavsiyesinde bulundu.

        Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz da öğrencilere eğlencenin, oyunun yanında kitap okumayı da ihmal etmemelerini önerdi.

        Öğrencilerden Hatice Şahin, ilkokuldan mezun olduğunu, gelecek yıl başka bir okula gideceğini söyledi.

        Başarılı bir öğrenci olduğunu dile getiren Şahin, "Derslerim çok iyi. Çok güzel bir 4 yıl geçirdik. Bir yandan sevinçliyim karne aldığım, tatile girdiğim için. Bir yandan da üzgünüm, arkadaşlarımdan, öğretmenlerimden ayrılacağım için. Gelecek yıl yeni bir okulum, yeni arkadaşlarım olacak." dedi.

        - Muğla

        Muğla ve ilçelerinde öğrenciler karne alarak yarıyıl tatiline başladı.

        Kentte 168 bin062 öğrenci ve 15 bin 515 yönetici ve öğretmen ikinci ara tatillerine başladı.

        Muğla Menteşe Dumlupınar İlkokulunda karne dağıtım töreni düzenlendi.

        Öğrencilere karne ve hediyelerini, Vali İdris Akbıyık, Menteşe Kaymakamı Mehmet Eriş, Milli Eğitim Müdürü Emre Çay verdi.

        Öğrencileri tebrik ederek başarılarının devamını dileyen Vali Akbıyık, öğrencilere tatilde dinlenmelerini ancak vakit buldukça da eğlenmelerini ve kitap okumalarını tavsiye etti.

        Akbıyık ve beraberindekiler okulu gezerek öğrencilerle de sohbet etti.

        - Isparta

        Isparta’da da 74 bin 623 öğrenci karne sevinci yaşadı, 68 bin öğretmen tatile girdi.

        Isparta Şehit Koray Akoğuz ilkokulunda karne töreni düzenlendi.

        Törende öğrencilere karnelerini Isparta Valisi Aydın Baruş, İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur verdi.

        - Burdur

        Burdur'da 253 okulda toplam 43 bin 89 öğrenci karne sevinci yaşadı.

        Mehmet Yıldızlı İlkokulu'nda düzenlenen törene Vali Yardımcısı Yunus Emre Akpınar, Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara, İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

        Törende birinci sınıf öğrencileri öğrendikleri işaret diliyle İstiklal Marşı'nı okudu.

        İl Milli Eğitim Müdürü Özdemirci, törende yaptığı konuşmada, başarılı bir eğitim öğretim yılını tamamladıklarını söyledi.

        Valilik himayesinde yürütülen Burdur'da Etkin Sürdürülebilir Tamamlayıcı Eğitim (BESTE) Projesi'yle okullarda sosyal, kültürel, proje çalışmaları yaptıklarını, faydalı faaliyetler gerçekleştirdiklerini belirten Özdemirci, "Yaz tatilinde öğrencilerimizin aileleriyle kaliteli vakit geçirmesini ve bol bol kitap okumalarını tavsiye ediyorum." diye konuştu.

        Öğrencilerin dans gösterisi de sergilediği programda Akpınar, Kara ve Özdemirci öğrencilere karneleri ve hediyelerini verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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