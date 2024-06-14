Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da öğrenciler karnelerini aldı

Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da öğrenciler, okullarda düzenlenen karne töreni sonrası yaz tatiline girdi.

Antalya'da il genelinde 1810 okulda öğrenim gören 494 bin 886 öğrenci karne sevinci yaşadı.

Vali vekili Hulusi Arat, Kepez Kültür İlkokulu'nda düzenlenen törende öğrencilere karnelerini dağıttı.

Yoğun bir yılın ardından artık tatil zamanının geldiğini belirten Arat, öğrencilere yaz tatillerini iyi değerlendirmeleri tavsiyesinde bulundu.

Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz da öğrencilere eğlencenin, oyunun yanında kitap okumayı da ihmal etmemelerini önerdi.

Öğrencilerden Hatice Şahin, ilkokuldan mezun olduğunu, gelecek yıl başka bir okula gideceğini söyledi.

Başarılı bir öğrenci olduğunu dile getiren Şahin, "Derslerim çok iyi. Çok güzel bir 4 yıl geçirdik. Bir yandan sevinçliyim karne aldığım, tatile girdiğim için. Bir yandan da üzgünüm, arkadaşlarımdan, öğretmenlerimden ayrılacağım için. Gelecek yıl yeni bir okulum, yeni arkadaşlarım olacak." dedi.

- Muğla

Muğla ve ilçelerinde öğrenciler karne alarak yarıyıl tatiline başladı.

Kentte 168 bin062 öğrenci ve 15 bin 515 yönetici ve öğretmen ikinci ara tatillerine başladı.