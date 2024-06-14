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        Okçuluk Dünya Kota Yarışması, Antalya'da başladı

        Okçuluk Dünya Kota Yarışması, 84 ülkeden 144'ü kadın 309 sporcunun katılımıyla Antalya'da start aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 16:22 Güncelleme: 14.06.2024 - 16:22
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        Okçuluk Dünya Kota Yarışması, Antalya'da başladı
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        Okçuluk Dünya Kota Yarışması, 84 ülkeden 144'ü kadın 309 sporcunun katılımıyla Antalya'da start aldı.

        Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde organize edilen Paris 2024 Olimpiyatları Dünya Kota Yarışması'nda, son olimpiyat kotaları sahiplerini buluyor.

        Dün resmi antrenman atışlarının yapıldığı organizasyonda müsabakalar bugün başladı.

        Olimpik okçuların kota için mücadele verdiği yarışmada klasik yay kadınlar takım müsabakalarında Türkiye'yi; Dünya Yenihayat, Fatma Maraşlı ve bireyselde olimpiyat kotasını daha önce alan Elif Berra Gökkır temsil etti.

        Kadınlarda takım halinde olimpiyat kotası elde etmeye çalışan Türkiye, ilk turda Kolombiya'ya 5-1 yenilerek bu şansını yitirdi.

        Öte yandan, kadınlar takım müsabakalarında Çin'in İran'ı 6-2 yendiği çeyrek final maçının son bölümü sağanak altında gerçekleştirildi.

        Olimpiyat Kota Yarışması, 17 Haziran Pazartesi günü sona erecek.

        Türkiye, erkeklerde takım halinde olimpiyat kotasını daha önce almıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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