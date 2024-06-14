Okçuluk Dünya Kota Yarışması, Antalya'da başladı

Olimpik okçuların kota için mücadele verdiği yarışmada klasik yay kadınlar takım müsabakalarında Türkiye'yi; Dünya Yenihayat, Fatma Maraşlı ve bireyselde olimpiyat kotasını daha önce alan Elif Berra Gökkır temsil etti.

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