THK Antalya Şube Başkanı Eken, kurban derilerinin kuruma bağışlanması çağrısında bulundu

Türk Hava Kurumu Antalya Şube Başkanı Nazif Eken, vatandaşlara kurban derilerini Türk Hava Kurumuna bağışlamaları yönünde çağrıda bulundu.

Eken, yaptığı açıklamada, THK'nin Kurban Bayramı hazırlıkları ve çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

THK'nin halkın destekleriyle ayakta duran bir kurum olduğunu belirten Eken, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da kurban derilerini topluyoruz. Ancak bu sene tasarruf tedbirleri nedeniyle resmi kurum ve belediyelerden araç ve personel konusunda destek alamadık. Bu nedenle bireysel kesim yapan vatandaşlarımızın da kurban derilerini, belediyelerin kesim yerlerine götürmelerini rica ediyoruz." ifadesini kullandı.