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        THK Antalya Şube Başkanı Eken, kurban derilerinin kuruma bağışlanması çağrısında bulundu

        Türk Hava Kurumu Antalya Şube Başkanı Nazif Eken, vatandaşlara kurban derilerini Türk Hava Kurumuna bağışlamaları yönünde çağrıda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 12:00 Güncelleme: 15.06.2024 - 12:00
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        THK Antalya Şube Başkanı Eken, kurban derilerinin kuruma bağışlanması çağrısında bulundu
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        Türk Hava Kurumu Antalya Şube Başkanı Nazif Eken, vatandaşlara kurban derilerini Türk Hava Kurumuna bağışlamaları yönünde çağrıda bulundu.

        Eken, yaptığı açıklamada, THK'nin Kurban Bayramı hazırlıkları ve çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

        THK'nin halkın destekleriyle ayakta duran bir kurum olduğunu belirten Eken, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da kurban derilerini topluyoruz. Ancak bu sene tasarruf tedbirleri nedeniyle resmi kurum ve belediyelerden araç ve personel konusunda destek alamadık. Bu nedenle bireysel kesim yapan vatandaşlarımızın da kurban derilerini, belediyelerin kesim yerlerine götürmelerini rica ediyoruz." ifadesini kullandı.

        Vatandaşlara kurban derilerini tuzlamaları ve katlamalarını isteyen Eken, kurban kesim yerlerinde THK'nın ekiplerinin makbuz karşılığında derileri alacağını bildirdi.

        Eken, bağışlanan kurban derileriyle Türk havacılığına destek olacaklarını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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