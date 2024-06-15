Antalya'da çıkan orman yangını söndürüldü

Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin 4 arazöz, 2 ilk müdahale aracı ve 2 su tankeriyle müdahale ettiği alevler, büyümeden söndürüldü.

Aksu'nun Fettahlı Mahallesi'ndeki tarım alanında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, ormana sıçradı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.