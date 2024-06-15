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        Antalya'da çıkan orman yangını söndürüldü

        Antalya'nın Aksu ilçesinde çıkan orman yangını, karadan yapılan müdahaleyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 12:56 Güncelleme: 15.06.2024 - 12:56
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        Antalya'da çıkan orman yangını söndürüldü
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        Antalya'nın Aksu ilçesinde çıkan orman yangını, karadan yapılan müdahaleyle söndürüldü.

        Aksu'nun Fettahlı Mahallesi'ndeki tarım alanında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, ormana sıçradı.

        Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin 4 arazöz, 2 ilk müdahale aracı ve 2 su tankeriyle müdahale ettiği alevler, büyümeden söndürüldü.

        Yangında 2 hektar alanın zarar gördüğü bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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