Antalya-Konya kara yolunda bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor
Antalya - Konya kara yolunda Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluk oluştu.
Antalya - Konya kara yolunda Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluk oluştu.
Bayram tatilini Antalya'nın turistik merkezlerinde geçirmek isteyenler trafiğe neden oldu.
Antalya - Konya kara yolunda, Akseki ile Seydişehir arasında oluşan yoğunluk nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına geldi.
Karadan ve havadan denetim yapan trafik ekipleri, sürücülere kurallara uymaları konusunda uyarılarda bulundu.
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