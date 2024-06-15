Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya-Konya kara yolunda bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor

        Antalya - Konya kara yolunda Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluk oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 15:35 Güncelleme: 15.06.2024 - 15:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya-Konya kara yolunda bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya - Konya kara yolunda Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluk oluştu.

        Bayram tatilini Antalya'nın turistik merkezlerinde geçirmek isteyenler trafiğe neden oldu.

        Antalya - Konya kara yolunda, Akseki ile Seydişehir arasında oluşan yoğunluk nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

        Karadan ve havadan denetim yapan trafik ekipleri, sürücülere kurallara uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Demek ki hazmedemediler"
        "Demek ki hazmedemediler"
        Prenses Kate aylar sonra halkın karşısında
        Prenses Kate aylar sonra halkın karşısında
        Münih'te Mourinho şov!
        Münih'te Mourinho şov!
        Erişkinlerde tekrarlayan burun kanamaları hipertansiyon habercisi!
        Erişkinlerde tekrarlayan burun kanamaları hipertansiyon habercisi!
        Katil babaya istenen ceza belli oldu!
        Katil babaya istenen ceza belli oldu!
        Kızını ve torununu katletmişti! İşte cani dedenin ifadesi!
        Kızını ve torununu katletmişti! İşte cani dedenin ifadesi!
        "Kraliçe arı var" dediler uyuşturucu çıktı
        "Kraliçe arı var" dediler uyuşturucu çıktı
        Unutulmaya yüz tutmuş bayram gelenekleri
        Unutulmaya yüz tutmuş bayram gelenekleri
        Peki Tarkan nerede?
        Peki Tarkan nerede?
        Baba-kız kavuştu
        Baba-kız kavuştu
        Erozyonla gelen toprak yorgan gibi korumuş!
        Erozyonla gelen toprak yorgan gibi korumuş!
        Çantalar ve buluşmalar konuşuldu
        Çantalar ve buluşmalar konuşuldu
        'Adana Kralı' kentin tanıtımı için çalışıyor
        'Adana Kralı' kentin tanıtımı için çalışıyor
        İlk 50’deki en iyi 10 animasyon filmi
        İlk 50’deki en iyi 10 animasyon filmi
        Düzenli cilt bakımının öncesi sonrası kareleri!
        Düzenli cilt bakımının öncesi sonrası kareleri!
        EURO 2024 rekorla başladı!
        EURO 2024 rekorla başladı!
        Görkemli açılış!
        Görkemli açılış!
        Haftanın gündemi Taylor
        Haftanın gündemi Taylor
        Dünyanın en iyisi
        Dünyanın en iyisi
        "AP seçimlerinin dinamikleri farklı"
        "AP seçimlerinin dinamikleri farklı"

        Benzer Haberler

        Antalya girişinde 5 kilometrelik bayram kuyruğu
        Antalya girişinde 5 kilometrelik bayram kuyruğu
        Antalya'da çıkan orman yangını söndürüldü
        Antalya'da çıkan orman yangını söndürüldü
        Antalya Adliyesi'nde 'rüşvet' operasyonunda 3'ü adli personel 4 tutuklama
        Antalya Adliyesi'nde 'rüşvet' operasyonunda 3'ü adli personel 4 tutuklama
        Antalya'da şehitlik ve mezarlıklarda ziyaretçi yoğunluğu
        Antalya'da şehitlik ve mezarlıklarda ziyaretçi yoğunluğu
        THK Antalya Şube Başkanı Eken, kurban derilerinin kuruma bağışlanması çağrı...
        THK Antalya Şube Başkanı Eken, kurban derilerinin kuruma bağışlanması çağrı...
        Alanya'da yamaç paraşütüyle ünlenen Yassıtepe, bayram tatilinde macerasever...
        Alanya'da yamaç paraşütüyle ünlenen Yassıtepe, bayram tatilinde macerasever...