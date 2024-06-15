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        Antalya'daki "rüşvet" operasyonunda yakalanan 16 zanlıdan 4'ü tutuklandı

        Antalya'da düzenlenen rüşvet operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheliden, 3'ü adliye personeli 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 20:11 Güncelleme: 15.06.2024 - 20:11
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        Antalya'daki "rüşvet" operasyonunda yakalanan 16 zanlıdan 4'ü tutuklandı
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        Antalya'da düzenlenen rüşvet operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheliden, 3'ü adliye personeli 4'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, para karşılığı davaların öne alındığı bilgisi üzerine, aralarında avukat, mübaşir ve icra memurlarının da bulunduğu 16 zanlı gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden M.E.K, icra müdürü F.S.Ü, icra müdür yardımcısı H.K, mübaşir T.Ç, avukat A.Y. ve M.K. adliyeye sevk edildi.

        Savcılık ifadesinin ardından avukat A.Y. ve M.K. serbest bırakıldı.

        Nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen M.E.K, F.S.Ü, H.K. ve T.Ç. tutuklandı.

        Diğer 10 zanlı ise emniyetteki ifadelerinin ardından salıverildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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