Antalya'daki "rüşvet" operasyonunda yakalanan 16 zanlıdan 4'ü tutuklandı

Diğer 10 zanlı ise emniyetteki ifadelerinin ardından salıverildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, para karşılığı davaların öne alındığı bilgisi üzerine, aralarında avukat, mübaşir ve icra memurlarının da bulunduğu 16 zanlı gözaltına alındı.

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